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научно-практический медицинский журнал для врачей
росмедпортал.КОМ / rosmedportal.com
►Достижения Австрии в организации оказания медицинской помощи
►Екатерина Какорина и Игорь Ланской приняли участие в передаче "Утро России" на телеканале "Россия-1" ВИДЕО
►Реформы медицины в России
►Реформу медицины требуют срочно откорректировать на форуме Общероссийского народного фронта
►Испанские офтальмологи совершили настоящий прорыв в медицине
►Редкая локализация паразитирования нематоды. Случай из практики.
►Cоциальное партнёрство в системе здравоохранения современной России
►Опыт положительного применения метода общей криогенной физиотерапии у пациентки с болезнью Моргеллонов
►Определение влияния инфицированности Trichomonas Vaginalis на развитие воспалительного процесса в ткани предстательной железы и на результаты оперативного лечения больных ДГПЖ
фото www.pneumatic-guns.ru
►Роль питания в продлении жизни
фото www.nutralegacy.com
►МАТЕРИАЛЫ X РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ»
►Влияние малых аномалий развития сердца на ЭКГ-показатели у детей
►Система пол–аоз у детей с системными заболеваниями соединительной ткани
►Эффективность кардиометаболической терапии у детей с экстрасистолией
►Патогенетические аспекты остеопении при артритах у детей
►Дифференцированная тактика ведения детей с фибрилляцией-трепетанием предсердий
►Роль системной эндотелиальной дисфункции в формировании легочной гипертензии у детей с хронической бронхолегочной патологией
►Синдромологический полиморфизм у детей при энцефалитах
►Состояние микробиоты толстого кишечника у больных с острой обструкцией дыхательных путей
►Течение поствакцинального периода у привитых против краснухи детей с нарушенным преморбидным статусом при использовании пробиотиков
►Клиническая значимость дефицита бифидобактерий в остром периоде инвазивной диареи у детей первого года жизни
►Оценка клинико-лабораторной эффективности пробиотической мази с лизоцимом при стоматите у детей
►Случай цитомегаловирусного гепатита у ребёнка с инфекционным мононуклеозом
►Состояние вегетативного обеспечения системной деятельности у дошкольников с латентной туберкулезной инфекцией и больных туберкулезом
►Клинические формы инфекции, вызванной вирусом герпеса человека 6 типа, у детей старше одного года
►Правила финансового обеспечения закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
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►Готовы ли новосибирцы платить за качество медицинских услуг? Ответ – «Да».
►Россия председательствует на специальной сессии стран БРИКС международного биотехнологического форума BIO International Convention 2013
►Специалисты из Великобритании и России обсудили вопросы комплексного подхода к организации и проведению эндоскопических хирургических вмешательств при раке прямой кишки.
руководителю ЛПУ
В разделе медицинского журнала представлена информация по вопросам управления, организации и экономики здравоохранения, проблемам его реформирования, теории и практики деятельности ЛПУ. Приоритетное место занимают материалы, связанные с инновациями в области управления и экономики здравоохранения, кадровой политикой, финансовым менеджментом, оценкой и повышением качества медицинских услуг, передовым опытом работы ЛПУ, внедрением новых медицинских технологий. Heads of medical institutions
эпидемиология гигиена и санитария
Предназначен для главных врачей (руководителей) подразделений Госсанэпидслужбы, эпидемиологов, инфекционистов и санитарных врачей. В разделе медицинского журнала ВЫ найдете ответы на наиболее актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенической безопасности, диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний, управления, развития и организации санэпидслужбы, рассматриваются практические вопросы дезинфекции и стерилизации. Epidemiology, Hygiene and Sanitation
педиатрия и детская хирургия
Для врачей педиатрического профиля и детских хирургов. Здесь ВЫ найдете статьи медицинского журнала на темы: организация педиатрической помощи, современные методы диагностики, лечения и профилактики детских заболеваний, новые медицинские технологии в области педиатрии и детской хирургии и мн. др. Pediatrics and Pediatric Surgery
стоматология
Представлены наиболее актуальные материалы по вопросам организации стоматологической помощи населению;новые подходы к диагностике, лечению и профилактике стом. заболеваний, современные технологии зубопротезирования, вопросы профессионального образования и переподготовки стоматологов. DENTISTRY
восстановительная медицина и реабилитация
Будет полезен всем специалистам, деятельность которых связана с профилактической медициной, применением различных немедикаментозных технологий лечения, медико-социальной реабилитацией, научными исследованиями в этих и смежных областях, организацией здравоохранения. Restorative Medicine and Rehabilitation
биомедицинская этика и медицинское право
В данном разделе медицинского журнала ВЫ познакомитесь с материалами, посвященным проблемам трансплантации органов и тканей человека, ксенотрансплантации, эвтаназии; прочитаете статьи о правах граждан на информацию о состоянии здоровья и мн. др. Biomedical ethics and medical law
НАХОДКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
В данном разделе медицинского журнала представлены интересные клинические случаи, наблюдения врачей с описанием.
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